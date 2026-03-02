Минпромторг РФ взыскивает с «Медисорба» более 150 млн рублей

Арбитражный суд Москвы принял к производству иск Министерства промышленно то и торговли РФ к пермскому АО «Медисорб». Согласно информации на сайте «Электронное правосудие», истец требует взыскать с предприятия 150,79 млн руб. Следующее заседание по делу состоится 30 марта.

Как пояснили «Ъ-Прикамье» в АО «Медисорб», иск касается субсидии, которую компания получила в 2017-2020 годах на разработку и достижение «определенных показателей по ряду препаратов». «По мнению “Медисорба”, все условия были выполнены в соответствии с соглашением о предоставлении субсидии», — подчеркнули в компании. В минпромторге РФ сообщили «Ъ-Прикамье», что не комментируют детали исков.

Согласно базе «СПАРК-Интерфакс», в период с 2017 по 2019 год минпромторг России выдал АО «Медисорб» три субсидии на общую сумму 146,6 млн руб. Последнее перечисление по ним было в 2020 году. Средства предоставлялись на компенсацию части затрат, при реализации проектов по организации производства лекарственных средств, проведению клинических исследований лекарственных препаратов, а также на уплату процентов по кредитам, полученным в 2014-2019 годах в кредитных организациях.

Пермское фармацевтическое предприятие «Медисорб» основано в 1993 году, производит аналоги известных лекарств — дженерики. Как указано на сайте компании, в продуктовом портфеле — более 50 наименований препаратов и более 100 единиц продукции. «Медисорб» выпускает спазмолитики, лекарства для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета второго типа и других заболеваний. В штате компании состоит более 500 человек.