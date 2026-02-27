В аэропорту Перми ввели план «Ковер»

В аэропорту Большое Савино введен режим «Ковер», предусматривающий временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Как сообщает пресс-служба Росавиации, ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Ранее сегодня в Пермском крае был впервые введен режим «Ракетная опасность». Такой же режим действовал в Оренбургской и Самарской областях, а также в республиках Татарстан и Башкортостан.