Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница
обновлено 15:08

В аэропорту Перми ввели план «Ковер»

В аэропорту Большое Савино введен режим «Ковер», предусматривающий временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Как сообщает пресс-служба Росавиации, ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Фото: telegram-канал Международного аэропорта Пермь

Фото: telegram-канал Международного аэропорта Пермь

Ранее сегодня в Пермском крае был впервые введен режим «Ракетная опасность». Такой же режим действовал в Оренбургской и Самарской областях, а также в республиках Татарстан и Башкортостан.