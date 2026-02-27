В Миассе назначили начальника городского отдела МВД
Начальником отдела МВД России по Миассу назначен подполковник полиции Артем Лукин. Нового руководителя 27 февраля представили личному составу, главе города, руководству правоохранительных ведомств, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.
Артем Лукин с октября 2025 года исполнял обязанности начальника миасского ОМВД. За это время он, по словам начальника регионального главка Сергея Космачева, глубоко погрузился не только в оперативную и криминогенную обстановку, но и в процессы, происходящие в Миассе в целом. Глава ГУ МВД напомнил, что основная задача полиции — «это доверие граждан, основанные на высоком уровне безопасности населения».
До перевода в Миасс Артем Лукин возглавлял межмуниципальный отдел МВД России «Кыштымский».