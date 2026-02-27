В Пензе вынесен приговор производителям БАДов из мухоморов

Ленинский районный суд Пензы признал двух местных жителей виновными в незаконном обороте опасных БАДов (п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ). Фигуранты дела организовали подпольное производство биологически активных добавок на основе мухоморов, которые позиционировали как средство для «расширения сознания» и повышения работоспособности, сообщили в региональной прокуратуре.

Фото: Нина Шевченко

По данным суда, 39-летний индивидуальный предприниматель на протяжении трех лет — с января 2022 года по февраль 2025-го — наладил в Пензе полный цикл выпуска несертифицированных БАДов. В состав капсул, экстрактов и шоколада входили части грибов, содержащие токсичные вещества с психотропным эффектом. Для производства он арендовал помещения, закупил оборудование и сырье, а также нанял персонал.

Функции по продвижению и сбыту опасной продукции взял на себя 36-летний сообщник предпринимателя. Он рекламировал товар и занимался его реализацией, в том числе представляя «мухоморные» добавки на тематических выставках в различных регионах России.

В результате употребления продукции двое покупателей попали в больницу с острым отравлением грибами.

В суде фигуранты вину не признали, настаивая на безопасности своего товара при употреблении в малых дозах. Тем не менее суд счел доказательства прокуратуры убедительными. Организатор производства приговорен к штрафу в 450 тыс. руб., его сообщник — к штрафу в 350 тыс. руб. Вся изъятая продукция и сырье подлежат уничтожению. Приговор еще может быть обжалован.

Нина Шевченко