Организаторам канала нелегальной миграции в Ижевске вынесли приговор

Первомайский райсуд Ижевска вынес приговор индивидуальной предпринимательнице и гражданину одной из стран Центральной Азии за организацию канала нелегальной миграции (ст. 322.1 УК). Они заключили 140 фиктивных трудовых договоров с мигрантами, сообщает пресс-служба УФСБ по Удмуртии.

Установлено, что в период с января 2024 года по октябрь 2025-го подсудимые трудоустроили через ИП 140 нелегальных мигрантов для законного пребывания мигрантов в стране. Их деятельность пресекли сотрудники УФСБ.

Подсудимую приговорили к 5 годам 10 месяцам, второго фигуранта дела — к 5 годам и 4 месяцам лишения свободы условно. Обоим также назначен испытательный срок три года. Приговор в законную силу не вступил.