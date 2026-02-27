Ярославец расстрелял автобус за отказ остановиться в неположенном месте

В Ярославле полиция возбудила уголовное дело по статье об угрозе убийством (ч. 1 ст. 119 УК РФ) по факту стрельбы из пневматического пистолета по автобусу. Об этом сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: УМВД по Ярославской области Фото: УМВД по Ярославской области

В ведомстве рассказали, что 23 февраля в полицию обратился водитель автобуса, у которого возник конфликт с пассажиром. Причиной ссоры стал отказ водителя остановить автобус в неположенном для высадки месте. Пассажир покинул транспорт на остановке «Костромское шоссе» и несколько раз выстрелил по окнам и кабине из предмета, похожего на пистолет. Осколки от стекол попали в водителя и нанесли ему повреждения.

Оперативники отдела уголовного розыска по горячим следам установили личность и местонахождение стрелявшего. У подозреваемого 1993 года рождения изъяли пневматический пистолет, баллончики с углекислым газом, металлические шарики и нож. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Алла Чижова