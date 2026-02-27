В Уфе вынесли приговор руководителям строительной компании

Октябрьский районный суд Уфы вынес приговор бывшему директору ООО «Межрегиональная торгово-промышленная компания "Маштехресурсы"» Геннадию Рубашкину и его бывшему заместителю Гузели Гареевой. Они признаны виновными в мошенничестве, совершенном группой лиц с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщают пресс-службы прокуратуры Башкирии, регионального управления СКР и Объединенная пресс-служба судов республики.

Гузель Гарееву приговорили к трем с половиной годам колонии и штрафу 600 тыс. руб., а Геннадия Рубашкина к пяти годам колонии общего режима и штрафу 800 тыс. руб. Также суд постановил взыскать с осужденных по 100 тыс. руб. в пользу каждого потерпевшего в качестве компенсации морального вреда.

Как сообщал «Ъ-Уфа», по версии следствия, с апреля 2015 года по июнь 2022 года обвиняемые, являясь учредителями и фактическими руководителями ООО МТПК «Маштехресурсы», ООО «Маштехстрой» и ООО «Маштехресурсы», привлекли средства 266 граждан и юридических лиц, предлагая купить квартиры, офисы и подземные автостоянки в жилом комплексе «Первомайский» в Уфе. На самом деле фигуранты уголовного дела не планировали завершать строительство, значительную часть средств они похитили, полагает следствие.

Ущерб оценивался в более чем 573 млн руб. Фонд развития территорий выплатил обманутым дольщикам денежную компенсацию на общую сумму более 1 млрд руб. (с учетом рыночной стоимости квартир).

Во время следствия наложили арест на недостроенную часть жилого комплекса и на принадлежащую обвиняемым недвижимость: шесть жилых и десять нежилых объектов, три земельных участка и загородный дом на общую сумму более 900 млн руб.

Общий объем дела составил 66 томов.

В 2010 году «Маштехресурсы» начали комплексную застройку квартала, ограниченного улицами Свободы, Черниковской, Кремлевской и Первомайской. Три дома ввели в эксплуатацию, а четвертый — не достроили.

ООО «Маштехресурсы», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано Геннадием Рубашкиным в октябре 1996 года в Уфе. В 2022 году компания признана банкротом.

Майя Иванова