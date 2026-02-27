Самолету, летевшему из Новосибирска в Казань, пришлось развернуться

Самолет, выполнявший рейс из Новосибирска в Казань, изменил маршрут над территорией Татарстана и развернулся обратно.

Самолету, летевшему из Новосибирска в Казань, прошлось развернуться

Фото: Cкриншот с сайта flightradar24.com Самолету, летевшему из Новосибирска в Казань, прошлось развернуться

Самолет должен был прибыть в аэропорт Казани в 13:25, однако его задержали до 14:50.

В Татарстане действует режим ракетной опасности. Его ввели в 12:06. В связи с этим аэропорты Татарстана временно закрыты на прием и выпуск воздушных судов.

Анна Кайдалова