Нижегородские площадки войдут в «Межрегиональный научный экспресс»

Нижегородская область, Башкортостан и Новосибирская область разработают первый в России межрегиональный научно-популярный маршрут «Межрегиональный научный экспресс». Представители трех регионов на Форуме будущих технологий 26 февраля в Москве подписали трехстороннее соглашение, сообщается на сайте Десятилетия науки и технологий в России.

Одной из площадок «Межрегионального научного экспресса» станет Приволжский исследовательский медуниверситет

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Проект разработан по инициативе Евразийского научно-образовательного центра Башкортостана. Основной акцент сделан на привлечении школьников — победителей и призеров федеральных олимпиад и конкурсов. Весной 2026 года победитель шестого сезона конкурса «Наука. Территория героев» первым отправится в новый десятидневный тур.

В нижегородском правительстве добавили, что на территории региона в маршрут вошли площадки Приволжского исследовательского медуниверситета (ПИМУ), музей скорой помощи, производство пластиковых изделий и оборудования «Фолипласт», НГТУ имени Р.Е. Алексеева, фабрика хохломской росписи в Семенове и фабрика городецкой росписи.

Галина Шамберина