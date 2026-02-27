FT: США намерены искать уязвимости в инфраструктуре Китая с помощью ИИ

Пентагон планирует с помощью искусственного интеллекта (ИИ) создать инструменты для поиска уязвимостей в инфраструктуре Китая, чтобы использовать их в потенциальном конфликте. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники.

По данным издания, военное ведомство США будет использовать искусственный интеллект для выявления уязвимостей в программных обеспечениях инфраструктурных объектов КНР. Затем полученные данные будут вноситься в планы военных действий США. Таким образом, Соединенные Штаты надеются искусственно дестабилизировать работу ключевых для КНР объектов инфраструктуры при потенциальном военном конфликте. Пентагон отказался комментировать информацию газеты.

Согласно информации издания, Пентагон уже провел переговоры с несколькими ведущими ИИ-компаниями. OpenAI, Anthropic, Google и xAI заключили контракты с правительством США на сумму около $200 млн. Какие именно компании будут задействованы в разработке новой инициативы Пентагона, собеседники газеты не уточнили.

Как сообщал CBS News, Пентагон потребовал от Anthropic до 28 февраля предоставить ведомству неограниченный доступ к модели искусственного интеллекта Claude. В Anthropic исполнять предписание Министерства обороны США отказались, настаивая на неиспользовании ИИ-модели в военных целях. Теперь компанию могут принудить к сотрудничеству с Пентагоном по Закону об оборонном производстве.

