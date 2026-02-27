Разлив сточных вод у дендрария Волгограда оценили в 11,2 млн рублей

Инспекторы Нижне-Волжского управления Росприроднадзора зафиксировали разлив сточных вод на почву вблизи волгоградского дендрария ФНЦ агроэкологии РАН. «Концессиям водоснабжения» предъявлено требование о возмещении вреда на 11,2 млн руб., сообщили в ведомстве.

Площадь загрязнения составила 1750 кв. м. Лабораторные исследования показали, что в месте разлива в почве обнаружено превышение концентрации загрязняющих веществ — железа, натрия, алюминия, кобальта, магния, сульфат- и хлорид-ионов, нитрат-иона, нефтепродуктов и фосфора.

Канализационная сеть на участке загрязнения принадлежит волгоградскому ООО «Концессии водоснабжения». В случае, если коммунальщики не возместят вред, Росприроднадзор обратится в суд.

