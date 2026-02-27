Две ракеты пытались атаковать Чувашию — одна сбита, вторая изменила курс

В Чувашии объявлена ракетная опасность. По данным оперативных служб, две ракеты пытались нанести удар по республике, сообщает пресс-служба правительства Чувашии.

Две ракеты пытались атаковать Чувашию

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Две ракеты пытались атаковать Чувашию

Одна ракета была сбита. Вторая изменила курс — ее заметили сотрудники ГИБДД. Оперативный дежурный МВД подтвердил, что ракета улетела в сторону соседней республики (не уточняется какой). Службы МЧС мобилизовали ресурсы.

Жителей республики призвали сохранять спокойствие до команды отбоя. МЧС рекомендовало спуститься на нижние этажи или в подземные паркинги, держаться подальше от окон. Находящимся на улице — зайти в ближайшее здание или подземный переход.

UPD: Правительство Чувашии опровергло сообщение о фиксировании двух ракет в регионе, а позже и вовсе удалило публикацию.

Анар Зейналов