Начальника терруправления минэкологии Башкирии арестовали на два месяца

Стерлитамакский городской суд арестовал на два месяца начальника Стерлитамакского территориального управления министерства экологии Башкирии Азата Хайбуллина, обвиняемого в двух эпизодах получения взятки в значительном и особо крупном размере (части 2 и 6 ст. 290 УК РФ), сообщают пресс-службы управления СКР по Башкирии и регионального МВД, а также Объединенная пресс-служба судов республики.

По предварительной версии, с мая 2018-го по октябрь 2022 года обвиняемый получил от руководства нефтехимического завода более 1,7 млн руб. за общее покровительство и предупреждения о проверках. Деньги, полагает следствие, передавались супруге начальника управления, которая фиктивно трудоустроилась в аффилированной фирме.

Кроме того, с 2020-го по 2021 годы чиновник получил 90 тыс. руб. от учредителя некоей фирмы за непроведение проверок на предмет загрязнения окружающей среды. Деньги также поступали на карту супруги обвиняемого.

Факты преступной деятельности госслужащего выявили следователи СКР и оперативники МВД республики.

Во время обысков по месту работы и жительства фигуранта уголовного дела изъяли телефоны и документацию, имеющую значение для уголовного дела.

Майя Иванова