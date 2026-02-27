Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Гаврилов-Ямская прокуратура добилась установки новой сигнализации в интернате

В Гаврилов-Ямском доме-интернате для умственно отсталых детей установили новую автоматическую пожарную сигнализацию после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Фото: Алла Чижова / Коммерсантъ

Фото: Алла Чижова / Коммерсантъ

Районная прокуратура в ходе проверки соцучреждения выявила, что система в доме-интернате не соответствовала нормативным требованиям. Как подчеркнули в ведомстве, это создавало потенциальную угрозу жизни и здоровью детей и персонала при возникновении ЧС.

Прокуратура обратилась в суд с требованием обязать учреждение и областное министерство образования исправить выявленные недостатки. Суд удовлетворил иск, в рамках исполнения судебного акта система пожарной сигнализации была установлена.

Алла Чижова

Новости компаний Все