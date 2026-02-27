Опасность БПЛА объявили в Пензенской области

Режим «Беспилотная опасность» ввели в Пензенской области. Соответствующее сообщение опубликовал в личном Telegram-канале губернатор Олег Мельниченко.

В регионе ограничили мобильный интернет. Напомним, в Пензе работает сеть бесплатного городского Wi-Fi. Чтобы подключиться, нужно найти точку с названием «Penza_Free» и авторизоваться через СМС или звонок.

Ранее в Пензенской области объявляли ракетную опасность. Режим действовал три часа. ЧП не случилось. Две ракеты ВСУ долетели до Чувашии.

Дарья Васенина