Опасность БПЛА объявили в Пензенской области
Режим «Беспилотная опасность» ввели в Пензенской области. Соответствующее сообщение опубликовал в личном Telegram-канале губернатор Олег Мельниченко.
Фото: ИА «Общественное мнение»
В регионе ограничили мобильный интернет. Напомним, в Пензе работает сеть бесплатного городского Wi-Fi. Чтобы подключиться, нужно найти точку с названием «Penza_Free» и авторизоваться через СМС или звонок.
Ранее в Пензенской области объявляли ракетную опасность. Режим действовал три часа. ЧП не случилось. Две ракеты ВСУ долетели до Чувашии.