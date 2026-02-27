Энергетики предупредили о перекрытии улицы Левченко на выходные

Пермские тепловые сети проведут ремонт на улице Левченко в Индустриальном районе Перми. Специалисты устраняют последствия проседания бетонной плиты канала тепломагистрали, расположенного под дорогой.

На время работ с 06:00 28 февраля до 06:00 02 марта будет перекрыт проезд в обе стороны по улице Левченко на участке от перекрестка с улицей Капитана Гастелло до Бершетского переулка.

Обращаем внимание, что объезд будет возможен по ул. Карпинского и ул. Капитана Гастелло. Водителям рекомендуется учитывать это при выборе маршрута.

Энергетики приложат все усилия, чтобы максимально оперативно завершить работы и открыть движение.

