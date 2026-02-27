Крупную нарколабораторию выявили в историческом центре Нижнего Новгорода
Жителя Владимирской области арестовали в Нижнем Новгороде по обвинению в покушении на незаконное распространение наркотиков (ч.3 ст.30, ч.5 ст. 228.1 УК РФ). В частном домовладении, которое он арендовал в историческом центре столицы Приволжья, изъято 30 канистр с 500 л наркотической жидкости, три пластиковые емкости, магнитные мешалки, весы и другое оборудование.
Выборочное исследование образцов установило, что изъятое является пирролидиновалерофеноном — производным наркотика «метилэфедрон».
Предложение заняться незаконной деятельностью 30-летний фигурант получил в мессенджере. Он рассказал полицейским, что действовал по инструкциям куратора, который дистанционно снабжал компонентами для изготовления наркотика.
Расследование уголовного дела продолжается. Синтезированное обвиняемым вещество общим весом более 13 кг направлено на экспертизу.