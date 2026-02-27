Крупную нарколабораторию выявили в историческом центре Нижнего Новгорода

Жителя Владимирской области арестовали в Нижнем Новгороде по обвинению в покушении на незаконное распространение наркотиков (ч.3 ст.30, ч.5 ст. 228.1 УК РФ). В частном домовладении, которое он арендовал в историческом центре столицы Приволжья, изъято 30 канистр с 500 л наркотической жидкости, три пластиковые емкости, магнитные мешалки, весы и другое оборудование.

Фото: ГУ МВД по Нижегородской области Житель Владимирской области, обвиняемый в создании нарколаборатории в центре Нижнего Новгорода

Выборочное исследование образцов установило, что изъятое является пирролидиновалерофеноном — производным наркотика «метилэфедрон».

Предложение заняться незаконной деятельностью 30-летний фигурант получил в мессенджере. Он рассказал полицейским, что действовал по инструкциям куратора, который дистанционно снабжал компонентами для изготовления наркотика.

Расследование уголовного дела продолжается. Синтезированное обвиняемым вещество общим весом более 13 кг направлено на экспертизу.

Галина Шамберина