В Пензе и Саратове закрыты аэропорты, задерживаются рейсы в Москву и Санкт-Петербург

В аэропортах Пензы и Саратова ввели ограничения на прием и отправку воздушных судов, сообщили в Росавиации. Они необходимы для безопасности полетов.

Около двух часов назад в регионах объявили ракетную опасность. Губернаторы сообщили, что запущены сирены, речевое оповещение, смс-оповещение, уведомления в официальных каналах и по телевидению. В экстренном случае звонить по телефону 112.

По данным онлайн-табло, задерживаются рейсы FV 6815 Санкт-Петербург – Пенза, FV 6374 Пенза – Москва, FV 6816 Пенза – Санкт-Петербург авиакомпании «Россия». В аэропорту «Гагарин» задержаны рейс DP 6862 Саратов – Москва, DP 468 Саратов – Москва, DP 578 Саратов – Санкт-Петербург и DP 476 Саратов – Москва авиакомпании «Победа».

Марина Окорокова