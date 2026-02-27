Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Покупка вторичной однушки в Ростове обходится в 71 зарплату

В 2025 году покупка вторичной однокомнатной квартиры в Ростове-на-Дону обходилась в 71 среднюю зарплату. Такие данные представили аналитики сервиса «Циан».

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Если сравнивать с 2024 годом, это на шесть заработных плат меньше. Предполагается, что квартира приобретается на собственные средства, без оформления ипотеки.

Самые недоступные квартиры располагаются в Сочи. На них требуется 163 зарплаты. Вторичное жилье в Санкт-Петербурге и Москве обойдется в 109 и 108 зарплат соответственно. Самый низкий показатель отмечается в Новокузнецке — 44 зарплаты. Это на четыре зарплаты меньше, чем в 2024 году.

Мария Хоперская

