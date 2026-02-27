Кстовчанин попытался расторгнуть кредитный договор в суде из-за нехватки денег

Кстовский городской суд рассмотрел иск местного жителя к микрофинансовой компании о расторжении кредитного договора. Истец занял 89,3 тыс. руб., однако средств на оплату долга у него не было, и он решил аннулировать договор в судебном порядке, сообщили в суде.

Кстовчанин обосновал свои требования ухудшением материального положения. Однако суд решил, что кредитор полностью исполнил свои обязательства, выдав заемщику деньги. В этом случае Гражданским кодексом не предусмотрена возможность расторжения кредитного договора.

Нехватка денег на оплату кредитов и ухудшение финансового состояния заемщика не могут быть признаны существенным изменением обстоятельств, решил суд и отказал в иске. Суд отметил, что подобную ситуацию заемщик мог предвидеть.

Владимир Зубарев