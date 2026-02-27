Экс-директора филиала «Газпром инвест» в Надыме подозревают во взятках на 29 млн

Бывшего директора филиала ООО «Газпром инвест» в Надыме (Ямало-Ненецкий автономный округ, ЯНАО) Антона Джалябова Следком просит арестовать на два месяца, пишет "Ъ". Его подозревают в получении двух взяток в размере 29,7 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Ходатайство рассматривает Басманный суд в Москве. Сейчас Антон Джалябов работает в должности заместителя председателя правления компании «Газпром нефть». По сведениям "Ъ", его задержали офисе ПАО «Газпром нефть» в Санкт-Петербурге.

Как пишет издание, в отношении него возбуждено дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Следствие считает, что взятки он получил 2020 и 2021 годах, работая директором филиала «Газпром инвест» в Надыме. Их передавали руководители подрядных организаций, которые занимались устройством месторождений.

Анна Капустина