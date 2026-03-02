«Трактор» уступил «Ак Барсу» со счетом 0:1

В Челябинске 1 марта «Трактор» принял на своем льду казанский «Ак Барс». Встреча завершилась в пользу гостей со счетом 0:1.

Единственный гол забил нападающий «Ак Барса» Александр Барабанов с передач Алексея Пустозерова и Кирилла Семенова. В первом периоде вратарь «Трактора» Сергей Мыльников получил травму, из-за чего он был заменен на Дмитрия Николаева.

«Трактор» находится на шестой строке турнирной таблицы Восточной конференции КХЛ с 63 очками. Следующий матч команда сыграет 4 марта в Нижнем Новгороде с «Торпедо».

Регулярный чемпионат КХЛ сезона 2025/2026 продлится до 20 марта, после чего КХЛ определит, какие команды выйдут в плей-офф.

Ольга Воробьева