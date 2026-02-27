Граждане внесли свой вклад

Общий объем средств, хранящихся на вкладах жителей Удмуртии, на начало 2026 года превысил 400 млрд руб. Такие данные показывает Банк России. За год рублевые депозиты граждан приросли на 24%. Эксперты объясняют это привлекательными ставками, но отмечают, что в этом году по мере их снижения начнется плавный переток средств в другие варианты инвестирования и расходы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Общий объем вкладов жителей Удмуртии на 1 января 2026 года превысил 400 млрд рублей. Всего, по данным Банка России, на рублевых и валютных депозитах в регионе хранится 407 млрд руб. (без учета счетов эскроу, открываемых при долевом строительстве).

Объем рублевых вкладов на начало года составил 399,3 млрд рублей, что на 24% больше, чем год назад. В иностранной валюте граждане хранят 8 млрд руб., что почти на 2 млрд меньше прошлогоднего показателя.

По итогам 2025 года Удмуртия заняла 48-е место по величине банковских вкладов населения, следует из данных «РИА Новости». Средний размер депозита на душу населения в республике составил 307 тыс. руб. Отношение среднедушевых вкладов к номинальным среднемесячным доходам составляет 5,7.

Жители Удмуртии в 2025 году вклады преимущественно открывали на срок 3 и 6 месяцев, рассказали в пресс-службе банка ВТБ. Средняя сумма вклада — 1,4 млн рублей, накопительного счета — 120 тыс. руб. Подавляющее большинство вкладов открывается в рублях — более 90%. На втором месте по популярности — вклады в юанях. Пик ставок по депозитам, наблюдавшийся в прошлом году, окончательно пройден: банковский сектор вступил в фазу плавного снижения, при этом до конца года они останутся двузначными, отмечают в ВТБ. Вкладчики сфокусируются на краткосрочном привлечении, сроками на 3-4 месяца. Отдельное внимание они будут обращать на накопительные счета, которые позволяют динамично использовать свои накопления для ежедневных потребностей. На рынке наступает время осознанного формирования накоплений.

«Уверенный рост рублевых сбережений в декабре прошлого года на фоне высоких ставок стал закономерным финалом года, который стал «временем вкладчика». Накопление стало осознанным процессом и фундаментом на будущее для многих россиян, которые в том числе отложили крупные покупки. Рынок окончательно переориентировался с валютных активов на рублевые инструменты. Высокие ставки по вкладам помогли выработать привычку копить, и в этом году россияне будут распоряжаться своими накоплениями уже для решения текущих финансовых вопросов. Переток средств будет плавным, в том числе в сегмент инвестиционных продуктов, особенно в сегменте состоятельных клиентов»,— подчеркнул руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.

По данным Банка России, в декабре 2025 года в Приволжском федеральном округе средняя ставка по вкладам до года составляла 15,11% годовых, свыше года — 10,75%.

Директор представительства ИК «Финам» Сергей Казанцев отметил на недавнем круглом столе «Ъ-Удмуртия», что в последние два года самый надежный инструмент инвестирования — это банковский депозит. «У нас ключевая ставка значительно превышает инфляцию. Самый простой способ: два года назад положил деньги на депозит, и сейчас ты имеешь хорошую доходность. Ни недвижимость, ни российский фондовый рынок или другой долгосрочный инструмент инвестирования такой доходности не дал. Это уникальная ситуация, она долго продолжаться не будет»,— отметил господин Казанцев.

Дальнейшее снижение ключевой ставки ЦБ и вместе с ней ставок по вкладам постепенно будет делать депозиты менее привлекательными, и возможен разворот в сторону фондового рынка и менее рисковых вариантов инвестирования, вроде индивидуальных инвестиционных счетов и облигаций, добавил эксперт.

Михаил Красильников