Новости культуры

Третьяковская галерея в Самаре открыла Просветительский центр «Летняя Кухня»

В Самаре появился новый образовательный хаб — «Летняя Кухня» при Третьяковской галерее. Этот всесезонный центр, расположенный в специально адаптированном павильоне на территории музейного двора, начал свою работу еще в конце 2025 года.

«Летняя Кухня» гармонично сочетает в себе пространство для лекций, креативных мастерских и семейной столярной студии, предлагая насыщенную программу мероприятий в течение всего года. Проект построен по сезонному принципу (весна, лето, осень, зима), акцентируя внимание на связи человека с окружающей природой и местной средой. Кульминацией каждого сезона являются праздничные мероприятия, такие как празднование Нового года или Масленицы, где посетители могут увидеть результаты своей деятельности в виде тематических выставок и специальных представлений.

Творческая мастерская и лекторий приглашают гостей выбрать активности в соответствии с сезоном и собственным настроением. Среди предложений — создание уникальных ковров с помощью современного оборудования, курсы мозаики для детей и подростков, а также «Швейная мастерская» для желающих освоить основы шитья и дизайн одежды. Участникам также предложат занятия на свежем воздухе, включая работу с металлом и освоение техники офорта.

В столярной мастерской все желающие, от детей до взрослых, могут принять участие в мастер-классах, где под руководством наставников шаг за шагом создают изделия из дерева, как индивидуальные, так и коллективные проекты.

Кроме того, «Летняя кухня» служит площадкой для театральных показов и инсценировок, которые проводятся в рамках специальных абонементов.

В настоящее время в центре уже проходят художественные и семейные мастер-классы по субботам.

Ключевая миссия проекта — синтез искусства, природы и прикладного творчества. Обустройство павильона было реализовано благодаря финансированию национального проекта «Семья».

Звезда Самарского балета удостоена премии «Душа танца»

Решением Творческого совета редакции журнала «Балет» престижная награда «Душа танца» присуждена заслуженной артистке России, заслуженной артистке Самарской области, ведущей солистке Шостакович Опера Балет Ксении Овчинниковой.

С 2008 года Ксения является неотъемлемой частью труппы Самарского академического театра оперы и балета, украшая сцену более чем в 40 постановках.

Присуждение этой высокой награды — не просто признание, а истинное свидетельство ее выдающегося вклада в театральное искусство, безупречного исполнительского мастерства и безграничного творческого потенциала. Этот триумф знаменует собой новую ступень в ее профессиональном восхождении, сияя ярким светом ее таланта.

Торжественная церемония вручения приза «Душа танца» журнала «Балет» и гала-концерт лауреатов обещают стать настоящим праздником балета, который пройдет весной в стенах прославленного Музыкального театра им. К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко.

20 лет «Виктории»: торжественное открытие обновленной галереи

Галерея «Виктория» в Самаре отмечает 20-летие и 6 марта открывается после реконструкции в обновлённом здании на набережной Волги. Институция, ранее занимавшая лишь часть пространства, теперь располагает 1200 кв. м, включая три выставочных зала общей площадью 600 кв. м.

К юбилею галерея запускает сразу три проекта. Выставка «Самое красивое место, где я когда-либо был» объединяет работы российских и зарубежных художников ХХ–ХХI веков — среди них Андреас Гурски, Питер Дойг, Такаси Мураками, Вольфганг Тильманс и Эрик Булатов. Проект исследует пейзаж как художественный и социальный феномен и осмысляет связь галереи с Волгой. Все произведения предоставлены из частных и институциональных коллекций. Куратор — Сергей Баландин.

В Зале А стартует сайт-специфичный цикл «Заговор тополей» — серия из пяти сменяющих друг друга проектов молодых художников из разных городов России, посвящённых истории места. Куратор Анастасия Альбокринова выстраивает проект как последовательность выставок, включающих инсталляции, перформансы и партиципаторные практики.

На крыше галереи будет представлена инсталляция Игоря Самолёта «Солнышко» — монументальный объект, вдохновлённый архитектурой советского модернизма и историей кафе, располагавшегося здесь во второй половине ХХ века. Работа действует как визуальный маяк и взаимодействует с ветром.

Основанная Леонидом Михельсоном в 2005 году, «Виктория» — одна из ключевых частных институций современного искусства в Поволжье. За 20 лет здесь прошло около 200 выставок, а обновление здания стало новым этапом в развитии галереи как культурного пространства, открытого для широкой аудитории.

Премьера: спектакль «Король Матиуш Первый» в «СамАрте»

В «СамАрте» идет активная работа над постановкой «Король Матиуш Первый» по мотивам повести польского писателя Януша Корчака.

Пьесу для театра «СамАрт» написала драматург Виктория Костюкевич.

Ставит спектакль участник и победитель театральных режиссерских лабораторий разных городов России Ярослав Жевнеров — режиссер с впечатляющим послужным списком, обладающий тонким пониманием драматургии и умением находить нестандартные решения.

Мы узнаем историю о том, как в некоем государстве умирает король и на троне оказывается его маленький сын Матиуш. Судьба Матиуша — это аллегория взросления, столкновения наивных представлений о мире с его сложной и порой несправедливой реальностью. Мальчишке бы играть в мяч, запускать волчок и скакать на игрушечной лошади. Но тут эти взрослые со своими указами, бюджетом и эмбарго. И Матиуш решает: надо начать с того, чтобы сделать всех детей счастливыми. Что же будет делать маленький король? В чем заключается детское счастье?

По сказочной повести Януша Корчака, великого педагога и удивительного человека, посвятившего свою жизнь детям.

«Король Матиуш Первый» в «СамАрте» — это возможность вернуться в детство, вспомнить свои мечты и, возможно, по-новому взглянуть на мир взрослых.

Премьера спектакля «Король Матиуш Первый» состоится 27 марта и станет долгожданным событием для всех, кто ценит умный, трогательный и актуальный театр.