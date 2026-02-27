В Башкирии объявили о ракетной опасности

На территории Башкирии объявлена ракетная опасность. Об этом сообщил председатель госкомитета республики про чрезвычайным ситуациям Кирилл Первов.

«Будьте бдительны»,— говорится в его сообщении.

Следующей публикацией Кирилл Первов дал разъяснения, как действовать населению при ракетной опасности. По его словам, этот сигнал свидетельствует об угрозе ракетного удара, а «порядок действии при данной угрозе такой же, как и при атаке БПЛА, но требует максимальной скорости и серьезности».

Председатель госкомитета рекомендовал читателям покинуть открытые участки улиц, зайти в помещения и не подходить к окнам.

«Главное не паникуйте»,— резюмировал господин Первов.

