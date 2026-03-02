Модный старт весны

12 февраля, в преддверии долгожданной весны, интернет-бутик VIPAVENUE совместно с издательским домом «Коммерсантъ» провели модное мероприятие, посвященное актуальным модным тенденциям.



В формате живого интерактива стилист Наталья Алексеева поделилась секретами весенних трендов, рассказав о ключевых силуэтах, цветовых палитрах и актуальных аксессуарах грядущего сезона. Участницы смогли получить персональные рекомендации и задать вопросы, касающиеся формирования идеального весеннего гардероба.

Завершилось мероприятие атмосферным фотосетом. Гости с удовольствием примеряли новые коллекции, создавая образы, вдохновленные последними тенденциями, и запечатлевая моменты стильных преображений. Это событие стало не только источником вдохновения, но и прекрасной возможностью для неформального общения в кругу ценителей моды и стиля.

Партнерство ИД «Коммерсантъ» и VIPAVENUE в очередной раз доказало, что весна — это время для новых модных открытий и ярких впечатлений.