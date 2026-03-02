5 февраля в уютном пространстве ресторана «Чайхана №1» собрались прекрасные леди, чтобы насладиться теп­лой атмосферой и получить ценные знания. Бизнес-завтрак — «Симфония красоты и благополучия» стал настоящим подарком для тех, кто стремится к гармонии во всех сферах жизни. Ведущим мероприятия выступил обаятельный Михаил Дементьев, который умело направлял ход беседы, создавая непринужденную и доверительную обстановку.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Следующая фотография 1 / 10

Елена Сафронова, врач-гинеколог-репродуктолог, кандидат медицинских наук клиники репродуктивного здоровья «ЭКО», осветила деликатную, но крайне важную тему фертильности в контексте карьерных амбиций. Она подчеркнула, что планирование материнства — это осознанный процесс, требующий заблаговременной подготовки, даже если этот этап не планируется в ближайшем будущем. Елена Валентиновна рассказала о современных возможностях медицины и услугах клиник, помогающих сохранить и реализовать репродуктивное здоровье.

Светлана Манцагова, главный внештатный эндокринолог Минздрава Самарской области, врач-эндокринолог и руководитель регионального эндокринологического центра ГБУЗ СОКБ им. В. Д. Середавина, обратила внимание аудитории на проблему ожирения, ее опасность для жизни и возможных путях решения. В своем выступлении она развеяла популярные мифы об «уколах стройности», подробно осветила их преимущества и риски, раскрыла причины и факторы, способствующие развитию ожирения, а также перечислила показания к медикаментозной терапии.

Анастасия Яковистенко, кандидат психологических наук, логопсихотерапевт, тренер по постановке голоса и речи, ораторскому мастерству, вдохновила гостей на путь самопознания и самосовершенствования. Под девизом «Загадываем не желание, а состояние», она напомнила о внутренней ценности каждого человека, о важности принятия себя и позиции творца собственной жизни. Анастасия Яковистенко представила практические техники, позволяющие перейти управлять своим состоянием и тем самым создавать лучшее качество жизни.

Этот бизнес-завтрак стал не просто мероприятием, а настоящим источником вдохновения и новых идей для каждой его участницы. Гармония красоты, здоровья и осознанности — именно такие ценности были заложены в основу этой прекрасной «Симфонии».