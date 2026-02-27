В Челябинске сотрудника компании по производству сухих смесей осудили за подкуп

Центральный районный суд Челябинска признал виновным специалиста по снабжению ООО «Кнауф гипс Челябинск» в получении коммерческого подкупа (п. «г» ч. 7 ст. 204 УК РФ). Ему назначили наказание в виде семи лет лишения свободы в колонии общего режима и штраф 2 млн руб., сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

Суд установил, что в 2021-2024 годах сотрудник организации, производящей стройматериалы на основе гипса, получил от поставщиков 950 тыс. руб. Взамен специалист ставил их в приоритет при выборе снабженцев продукции.

Деньги и телефоны, которые использовались при совершении преступлений, конфисковали в доход государства. Фигуранта взяли под стражу в зале суда. Уголовные дела в отношении лиц, передавших деньги, расследуются.

Виталина Ярховска