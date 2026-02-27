Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Оренбуржье объявлена ракетная опасность, введен план «Ковер»

Ракетная опасность объявлена в Оренбургской области в пятницу, 27 февраля. Об этом сообщил губернатор Евгений Солнцев.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«На территории Оренбургской области введен режим воздушных ограничений — план "Ковер"»,— говорится в сообщении.

Аэропорт Оренбурга временно не принимает и не отправляет рейсы. Также ракетная опасность объявлена в пятницу в Самарской области. Жителей призвали укрыться в убежищах. Учащихся школ Самары и Тольятти после уроков не отпускают домой и укрывают в подвалах.

Ракетная опасность объявляется в связи с запуском ракет, которые могут нести боевые заряды. Для ракет характерна высокая скорость и дальность полета, это делает их одной из самых серьезных угроз. Также при ракетной опасности, в отличие от угрозы атаки БПЛА, включается сирена.

Георгий Портнов