В Оренбуржье объявлена ракетная опасность, введен план «Ковер»

Ракетная опасность объявлена в Оренбургской области в пятницу, 27 февраля. Об этом сообщил губернатор Евгений Солнцев.

«На территории Оренбургской области введен режим воздушных ограничений — план "Ковер"»,— говорится в сообщении.

Аэропорт Оренбурга временно не принимает и не отправляет рейсы. Также ракетная опасность объявлена в пятницу в Самарской области. Жителей призвали укрыться в убежищах. Учащихся школ Самары и Тольятти после уроков не отпускают домой и укрывают в подвалах.

Ракетная опасность объявляется в связи с запуском ракет, которые могут нести боевые заряды. Для ракет характерна высокая скорость и дальность полета, это делает их одной из самых серьезных угроз. Также при ракетной опасности, в отличие от угрозы атаки БПЛА, включается сирена.

Георгий Портнов