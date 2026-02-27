Петербургские коммунальщики вывезли более 15 тысяч куб. м снега в ночь на 27 февраля

За ночь с 26 на 27 февраля коммунальные службы Санкт-Петербурга вывезли 15,3 тыс. куб. м снега. Об этом заявил вице-губернатор города Евгений Разумишкин по итогам оперативного совещания с центром комплексного контроля городского хозяйства и заместителями глав, отвечающими за жилищно-коммунальный блок.

«Вчера Петербург накрыла мощная метель — выпало порядка 15 см снега. Коммунальные службы работали без перерывов. В ночную смену на улицах города было задействовано более 930 единиц техники. Утром на линию вышло уже свыше 1020 единиц техники и 1051 работник ручного труда. Во дворах уборку ведут порядка 4000 дворников»,— рассказал чиновник.

Господин Разумишкин отметил, что ночью температура воздуха перешла нулевую отметку в сторону положительных значений, из-за чего днем снег может смениться дождем, возрастет риск образования гололедицы. В связи с этим коммунальные службы продолжают работу в усиленном режиме и заранее готовят дорожное полотно к изменениям погоды.

Кроме того, проводятся внеочередные осмотры крыш городских зданий, особое внимание уделяется наледи и снежным шапкам на скатных кровлях. Для оперативного контроля применяется система «Городовой», оснащенная искусственным интеллектом.

Артемий Чулков