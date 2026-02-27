«Скотта Пиппена представили как главную звезду "Чикаго Буллз"»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран баскетболист Скотти Пиппен

Фото: Reuters баскетболист Скотти Пиппен

Фото: Reuters

В мире баскетбола есть игрок, который в сознании большинства людей, даже не разбирающихся в спорте, навсегда останется величайшим. Это Майкл Джордан. То, что творил его воздушное тело, зависая над кольцом, сложно забыть. Но много лет на площадке в тени великого и невероятного Майкла был игрок, который тоже делал разницу, тоже был творцом удивительных побед клуба «Чикаго Буллз», но при этом навсегда остался лишь партнером величайшего. Это Скотти Пиппен.

Он вряд ли сетует на судьбу: шесть чемпионских перстней NBA, восемь раз болельщики выбирали его для участия в Матче всех звезд, он дважды становился олимпийским чемпионом со сборной США. Более того, после ухода Джордана в начале девяностых Пиппена представили как главную звезду «Чикаго».

Только вот после возвращения Майкла в команду в 1995-м Скотти Пиппен, несмотря на все свои таланты и потрясающую игру, все равно ушел на второй план. Даже когда в клубе появился эпатажный Деннис Родман, который сводил болельщиков с ума своими перформансами, затмить Майкла Джордана не получилось.

Даже тот факт, что за свои баскетбольные подвиги Пиппен заработал больше Джордана, не изменил ситуацию. А разница, кстати, была приличная. Скотти за 17 сезонов получил $110 млн, а Джордан за 15 сезонов — около $90 млн. То есть даже в среднем за сезон Пиппен получал почти на $0,5 млн больше.

Скотти Пиппен завершил карьеру в 2004-м, через год после Джордана. Конечно, он был введен в Зал баскетбольной славы, и его номер 33 выведен из обращения в «Чикаго». Казалось бы, никто не оспаривает величие игрока, но все-таки номером один на баскетбольном Олимпе, как ни крути, до сих пор остается Майкл Джордан.

Владимир Осипов