В Самаре включат сирены

Плановая комплексная проверка региональной и муниципальной системы оповещения населения пройдет в Самаре 4 марта с 10:40 до 10:45 (MSK+1). Об этом сообщает городская администрация в пятницу, 27 февраля.

«В указанный период будут включаться электросирены и громкоговорящие устройства, размещенные на крышах жилых домов и административных зданий, а также в местах массового пребывания людей», — говорится в сообщении.

Чиновники напоминают, что работа электросирен означает сигнал «Внимание всем!». Управление гражданской защиты муниципальной администрации призывает жителей сохранять спокойствие при включении сирен.

В пятницу в Самарской области впервые с начала СВО была объявлена ракетная опасность. Она связана с угрозой запуска ракет, которые могут нести боевые заряды. Для ракет характерна высокая скорость и дальность полета, это делает их одной из самых серьезных угроз. Также при ракетной опасности, в отличие от угрозы атаки БПЛА, включается сирена.

Самарский аэропорт Курумоч закрыт на прием и выпуск самолетов. Власти региона призвали жителей укрыться в убежищах.

Георгий Портнов