Рабочий в Уфе сорвался с 23 этажа строящейся высотки
На строительной площадке многоквартирного жилого дома в Уфе сегодня утром рабочий, выполнявший фасадные работы, упал с высоты 23-го этажа и погиб на месте происшествия. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.
Прокуратура Октябрьского района начала проверку. Ведомство собирается оценить соблюдение требований охраны труда и техники безопасности, а также строительных правил и нормативов.
Кроме того, следственный отдел по Октябрьскому району СУ СКР по Башкирии начал проверку по факту нарушения правил безопасности при строительных работах, повлекшего по неосторожности смерть человека (ст. 216 УК РФ).