Рабочий в Уфе сорвался с 23 этажа строящейся высотки

На строительной площадке многоквартирного жилого дома в Уфе сегодня утром рабочий, выполнявший фасадные работы, упал с высоты 23-го этажа и погиб на месте происшествия. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Прокуратура Октябрьского района начала проверку. Ведомство собирается оценить соблюдение требований охраны труда и техники безопасности, а также строительных правил и нормативов.

Кроме того, следственный отдел по Октябрьскому району СУ СКР по Башкирии начал проверку по факту нарушения правил безопасности при строительных работах, повлекшего по неосторожности смерть человека (ст. 216 УК РФ).

Идэль Гумеров