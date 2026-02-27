На Дону цифровые технологии позволяют бороться с потерями в АПК

В Ростовской области активное внедрение цифровых технологий позволяет предприятиям агропромышленного комплекса региона нивелировать потери. Об этом директор по работе с корпоративными клиентами МТС в Ростовской области Александр Сидорик рассказал во время круглого стола, который «Ъ-Ростов» провел во время форума «Интерагромаш» и выставки «Агротехнологии».

Фото: Андрей Бойко, Коммерсантъ

По словам эксперта, Ростовская область занимает второе место по числу малых и средних предприятий в агросекторе. «Общение с аграриями Дона показало основные болевые точки, где у агробизнеса теряются деньги: перерасход ресурсов (вода, удобрения, ГСМ) и высокие затраты на обслуживание техники; неэффективное планирование посевов и уборки; сложности с прогнозированием урожайности; потери при уборке и транспортировке. Например, из-за несвоевременной уборки хозяйство может потерять 20% урожая, а это прямые убытки для агробизнеса»,— подчеркнул топ-менеджер.

Александр Сидорик пояснил, что один из способов оптимизации затрат — внедрение цифровых решений. Причем, аграрии могут делать это постепенно, начиная с одного инструмента. Например, с технологии интернет вещей (англ. internet of things). IoT-датчики могут быть установлены в водные скважины, трубопроводы или почву, на технику. Эти устройства заточены на отслеживание потребления ресурсов. При этом показатели приходят владельцу фермы на телефон, где он в моменте видит: на какой машине сливают топливо или требуется замена деталей, где пошел перерасход воды или удобрения.

«Кроме того, IoT-датчики температуры, влажности, углекислого газа в хранилищах или складах позволяют поддерживать оптимальные условия хранения и снижать потери собранного урожая до 20% благодаря своевременному уведомлению сотрудников о перепадах в температуре или влажности в помещении»,— рассказал господин Сидорик.

По его словам, также агробизнес теряет деньги в результате перерасхода семян, удобрений, средств защиты растений. Это происходит из-за некорректного перемещения сельхозтехники, уверен эксперт. «Наш опыт показал, что, применяя на юге (в Ростовской области, на Кубани) технологии автопилотирования с корректирующим сигналом, предприятие может на 15% снизить перерасход семян, на 15-30% — расход удобрений и на 15% увеличить производительность каждой единицы техники, оборудованной автопилотом с корректирующим сигналом», — пояснил топ-менеджер.

Также эксперт отметил, что несмотря на сложные погодные и экономические условия 2025 года, донской регион обогнал соседний Краснодарский край по объему инвестиций в технологии. Так агросектор вошел в ТОП10 отраслей, интегрировавших ИТрешения. И в 2026 году этот тренд в области будет только усиливаться, резюмировал эксперт.

Ефим Мартов