«Иванушки International», t.A.T.u, «Комната культуры» и фильм «Роман Тягунов»

На концертных площадках Екатеринбурга можно услышать группы t.A.T.u и «Комната культуры». В музеях — увидеть выставки «Приключения Александра II в Екатеринбурге» и «"Рифей" — лаборатория камня». В театральных пространствах — посетить постановки «Орфей спускается в ад» и «Мягкий человек». В кино — посмотреть фильмы «Цинга», «Большая земля» и «Сладкая жизнь». Лекторы расскажут о том, какое поколение самое странное в истории и как кино и музыка формируют образ разных городов. Подробнее о культурных событиях на неделю — в обзоре «Ъ-Урал».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Группа "Тату"

Фото: Валерий Мельников, Коммерсантъ Группа "Тату"

Фото: Валерий Мельников, Коммерсантъ

Концерты В МТС Live Холле 1 марта выступит группа t.A.T.u. Ее самые известные песни — «Нас не догонят», «Я сошла с ума», «Я твоя не первая», «30 минут» и другие. Билеты — от 3,6 тыс. руб. до 10 тыс. руб. На «УГМК-Арене» 4 марта выступят «Иванушки International» с программой «30 солнечных лет» в честь юбилея коллектива. Группа известна хитами «Тополиный пух», «Девчонка-девчоночка», «Снегири», «Букет сирени» и другими. Билеты — от 2,7 тыс. до 11 тыс. руб. В баре «Критик» 6 марта пройдет выступление Олега Судакова (Манагера). Он участвовал в проектах «Гражданская Оборона», «Родина», «Анархия», «Цыганята», «Коммунизм». «Метафизика текстов и драйв на стыке шаманизма и философии»,— отметили организаторы. На концерте прозвучат старые и новые композиции. Билеты — от 700 до 800 руб. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выступление группы "Комната культуры"

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Выступление группы "Комната культуры"

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ В МТС Live Холле 6 марта выступит группа «Комната культуры». Солист группы Женя Трофимов известен по «Фабрике звезд» и пишет песни для многих популярных групп. Популярность группе принес трек «Поезда». Билеты — от 3 тыс. до 7 тыс. руб.

Выставки и экскурсии В Центре истории камнерезного дела 28 февраля открывается выставка «"Рифей" — лаборатория камня». Экспозиция приурочена к 80-летию уральского техникума «Рифей». На ней представлены более 50 предметов камнерезной пластики из собрания музея камнерезных и ювелирных работ учащихся техникума. Выставка продлится до 11 мая. Билеты — 200 руб. обычный и 100 руб. льготный. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ В Ельцин-центре 3 марта откроется выставка из серии «История одного экспоната», посвященная 70-летию экономиста-реформатора Егора Гайдара. На ней представлены диплом о присуждении степени доктора экономических наук и удостоверение первого заместителя председателя Совета министров — правительства Российской Федерации Егора Гайдара. Их музею предоставил Фонд Егора Гайдара. Экспонат доступен для осмотра до 3 марта, увидеть его можно бесплатно. В Музее истории Екатеринбурга (МИЕ) 6 марта открывается выставка «Приключения Александра II в Екатеринбурге». Основа выставки — визит будущего царя в Екатеринбург и след, который оставили его реформы. Маршрут самой выставки повторяет путь императора: экспозиция открывается фотографическим видом Московской заставы, через которую экипаж наследника въезжал в город в 1837-м, а завершает ее инсталляция с памятником на Кафедральной площади. Вход по билету в музей.

Спектакли В Центре современной драматургии (ЦСД) 1 марта покажут спектакль «Одной другой здесь, другой там». Он о мужчине и женщине, которые живут вместе без конфликтов, но настолько долго и напряженно, что «уйти трудно, а остаться — уже не спасение». «Спектакль о близости, ставшей привычкой, о любви, которая не исчезла, а растворилась в быту и времени»,— описывают его создатели. Билеты — 1,8 тыс. руб. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Балет "Каменный цветок"

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Балет "Каменный цветок"

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ В Екатеринбургском театре оперы и балета («Урал Опера Балет») 1 и 4 марта пройдут показы спектакля «Каменный цветок» — это последний балет Сергея Прокофьева. Режиссер балета Антон Пимонов и художник Юлиана Лайкова старались услышать в музыке Прокофьева мотивы сказов Бажова. У них получился спектакль о жителях Урала и о том, «как не окаменеть, если вокруг вырастают каменные цветы». Билеты — от 900 руб. до 10 тыс. руб. В «Коляда-театре» 2 и 3 марта пройдут премьерные показы спектакля «Орфей спускается в ад» по пьесе Теннесси Уильямса. Постановщиком и оформителем спектакля выступил Николай Коляда, художник спектакля — Лев Низами. В Музее андеграунда 6 марта покажут спектакль «Мягкий человек» по пьесе Мартина Макдонаха. Герой — провинциальный писатель детских сказок, которого обвиняют в трех убийствах детей, а его умственно отсталый брат и сам почти как ребенок. Билеты — 500 руб.

Кино В кинозале Ельцин-центра 28 февраля начинаются показы фильма Владимира Головнева «Цинга». Фильм о том, как миссионер-послушник сталкивается с загадочным миром ямальских оленеводов, где божественное совсем другое, а духи могут являться в виде красивой женщины. Ему необходимо не только исполнить послушание и найти себя, но и «понять северность». Билеты — от 300 до 400 руб. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ В кинотеатре «Каро Арт» 28 февраля пройдет показ фильма «Король неба» на китайском языке с русскими субтитрами. После показа картину можно обсудить с директором Института Конфуция Ксенией Лозовской и его преподавателями. Боевик показывает жизнь летчиков-испытателей, которым предстоит пройти отбор. В центре сюжета борьба двух героев, каждый из которых хочет стать лучшим. Показ проходит в рамках циклы «Электрические тени», который исследует современное китайское кино. В кинозале Ельцин-центра 2 марта пройдет премьерный показ с обсуждением фильма «Большая земля». После фильма его можно обсудить с режиссером Юлией Трофимовой. Молодая мать Марфа возвращается во время кризисного периода на маяк в Тихом океане, где когда-то жила. В этот момент рядом с островом появляется кит, который оказывается мистически связан с судьбой героини. Билеты — 400 руб. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Николай Яблонский, Коммерсантъ Фото: Николай Яблонский, Коммерсантъ В Музее андеграунда 4 марта пройдет спецпоказ фильма «Роман Тягунов», который исследует судьбу и творчество уральского поэта. Роман Тягунов был другом Бориса Рыжего и представителем Уральской поэтической школы (УПШ). «Его модернистские, метафизические стихи до сих пор остаются признанной высотой и точкой отсчета для ценителей поэтической традиции», — указывают авторы. На вечере будут присутствовать один из создатлей УПШ Андрей Санников, автор сценария фильма Георгий Цеплаков. Вход — 500 руб. В кинозале Ельцин-центра 5 марта начнутся показы фильма Федерико Феллини «Сладкая жизнь». Фильм состоит из нескольких эпизодов, которые показывают жизнь популярного писателя в Риме в середине XX века. Билеты от 300 до 400 руб. В кинозале Ельцин-центра 5 марта начнутся показы фильма Франсуа Озона «Посторонний». Это экранизация романа Альберта Камю, снятая в 2025 году. Он рассказывает историю француза, который равнодушно относится почти ко всему вокруг — будь это похороны собственной матери или, кажется, беспричинное убийство другого человека им самим. Билеты от 300 до 400 руб.

Лекции В Ельцин-центре 28 февраля пройдет лекция Анны Новиковой «"Чужие города": как кино и музыка учили нас жить в мегаполисе». Доктор культурологии и антрополог медиа расскажет о том, как кино и популярная музыка XX–XXI веков, в том числе популярные советские фильмы и композиции, формируют образ города — «чужого» и «своего» — и переезда из одного города в другой. Вход бесплатный, но необходимо зарегистрироваться заранее. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Музей "Литературная жизнь Урала XX века"

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Музей "Литературная жизнь Урала XX века"

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ В музее «Литературная жизнь Урала XX века» 28 февраля пройдет показ фильма «Полночный джаз» и лекция «Джаз в кино». Младший научный сотрудник Института философии и права Михаил Витушко расскажет о культовых сценах, режиссерах и композиторах и покажет, как «слышать кино и видеть музыку». «От дымных клубов и саксофона Майлза Дэвиса до нервного ритма современного авторского кино — джаз раскрывается как философия свободы и риска», — указано в описании. Вход — 500 руб. Во Дворце культуры железнодорожников (ДКЖ) 2 марта пройдет лекция Александра Файба «Самой странное поколение». Он расскажет о том, почему молодежь всегда непонятна старшим поколениям и какое поколение можно назвать самым странным за всю историю. Билеты — от 1,5 тыс. до 3,2 тыс. руб.

Подготовила Анна Капустина