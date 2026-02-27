Следствие возбудило дело после падения на Разъезжей наледи на петербурженку

По факту падения наледи на 56-летнюю женщину на Разъезжей улице возбудили уголовное дело. В происшествии нашли признаки оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, сообщили в пресс-службе ГСУ СКР по Петербургу.

Ответственность за уборку и содержание жилого фонда лежит на ООО «ЖКС № 2 Центрального района». Работа сотрудников организации не отвечает требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Специалисты вовремя не очистили кровлю от снега, не предотвратили его падение.

Это привело к падению наледи на 56-летнюю петербурженку. Ее в среднетяжелом состоянии положили в Мариинскую больницу. Вред здоровью расценивается как тяжкий.

Татьяна Титаева