Снежная погода ожидается в предстоящие выходные в Удмуртии

В Удмуртии в предстоящие выходные прогнозируется небольшой умеренный снег, а на некоторых участках дорог появится снежный накат. Осадки сохранятся и в понедельник, сообщает пресс-служба регионального Гидрометцентра.

Предстоящей ночью температура воздуха составит -7...-12°С, а ко дню субботы потеплеет до -3…-8°С. «В первый день календарной весны, 1 марта, температурный фон начнет повышаться и окажется выше климатических норм»,— говорится в сообщении. Так, ночью температура воздуха не опустится ниже -6…-11 градусов, а днем повысится до -1…-6 градусов.

Температура ночью на понедельник в регионе также сохранится в районе -2…-7°С, ко дню установится достигнет -4…+1°С. Также к вечеру 2 марта, после небольшого перерыва, увеличится интенсивность осадков.

По предварительному прогнозу, с 3 марта ожидается понижение температурного фона.