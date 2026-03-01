Пермская дочка «Газпрома» увеличила прибыль в прошлом году на 34%

ООО «Газпром Трансгаз Чайковский» подвело финансовые итоги за 2025года. Сведения опубликованы в базе данных «СПАРК-Интерфакс». Чистая прибыль компании в прошлом году выросла до 1,095 млрд руб., тогда как годом ранее составляла 818,5 млн руб. Выручка компании при этом снизилась с 88 до 85,9 млрд руб.

ООО «Газпром трансгаз Чайковский» обслуживает магистральные газопроводы «Газпрома» на территории Пермского края и Удмуртии общей протяженностью более 10,5 тыс. км. В состав общества входят 18 филиалов, в том числе 12 линейных производственных управлений магистральных газопроводов, 15 компрессорных станций, 251 газоперекачивающий агрегат, 7 автомобильных газонаполнительных компрессорных станций. В эксплуатации компании находятся 122 газораспределительные станции.

На предприятии работают около 8 тыс. человек. Напомним, через территорию Пермского края проходят 15 магистральных газовых «ниток», через которые газ транспортировался в Европу.