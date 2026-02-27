На энергоблоке №4 Нововоронежской АЭС стартовал плановый ремонт с модернизацией

27 февраля 2026 года энергоблок №4 Нововоронежской АЭС в соответствии с утверждённым годовым графиком выведен в планово-предупредительный ремонт (ППР) с выполнением работ по модернизации. После его завершения он будет снова включён в сеть.



Фото: Роман Пышкин

Специалисты НВ АЭС и подрядной организации «Атомэнергоремонт» выполнят капитальный ремонт корпуса реактора, который проводится раз в четыре года. Во время перезагрузки активной зоны реактора часть отработавших кассет с топливом заменят на свежие. Текущий и капитальный ремонты основного и вспомогательного оборудования будут способствовать поддержанию высокого уровня безопасности работы оборудования и повышению безопасности энергоблока.

В рамках модернизации запланированы совершенствование системы паропроводов собственных нужд энергоблока №4, а также перевод узлов парогенераторов и компенсатора объема на прокладки из современного терморасширенного графита, который обеспечит более качественное уплотнение разъемов оборудования, тем самым увеличивая эффективность эксплуатации энергоблока.

Также будет осуществлён отбор образцов металла (темплет) с внутренней поверхности корпуса реактора. Затем их изучат в Курчатовском институте, который занимается прогнозированием поведения металлов на весь срок эксплуатации (в настоящее время это 60 лет).

«Работы на энергоблоке №4 Нововоронежской АЭС в рамках продленного срока эксплуатации являются важной частью процесса обеспечения безопасной и устойчивой работы атомной станции, а мероприятия по модернизации позволят ещё больше повысить надёжность его оборудования», — отметил заместитель главного инженера по эксплуатации 2 очереди (3-4 энергоблоки) НВ АЭС Андрей Меремьянин.

В настоящее время энергоблоки № 6 и № 7 работают в штатном режиме и несут нагрузку в соответствии с диспетчерским графиком. Энергоблок №5 поэтапно набирает мощность после кратковременного ремонта на тепломеханическом оборудовании. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации энергоблоков НВ АЭС нет. Радиационный фон в районе расположения атомной станции соответствует значениям естественного природного фона на территории Воронежской области.

Планово-предупредительный ремонт (ППР) — ежегодная плановая процедура, проводимая на всех российских АЭС для обеспечения надежной работы энергоблоков и повышения эксплуатационных характеристик оборудования. Безопасность — один из ключевых приоритетов деятельности предприятий Госкорпорации «Росатом».

Энергетика является основой поступательного социально-экономического развития страны, снабжения промышленности и граждан. Россия продолжает модернизацию энергокомплекса, в том числе, атомных мощностей. Эта работа осуществляется с учетом современных трендов цифровизации и замещения импортного оборудования. Доля низкоуглеродной электрогенерации в российской энергетике составляет уже около 40%. В перспективе, с учетом роста доли атомной генерации, она будет только расти.