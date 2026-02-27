На фоне ракетной опасности в аэропортах Казани и Нижнекамска ввели ограничения
В аэропортах Казани и Нижнекамска ввели ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом в 12:47 сообщило МЧС в официальном приложении.
Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ
«Внимание! Для международных аэропортов городов Казани и Нижнекамска введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.
С 12:06 в Татарстане действует режим ракетной опасности.