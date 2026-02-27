НОВИКОМ обновил категории повышенного кешбэка

АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (входит в холдинг «РТ-Финанс» Госкорпорации Ростех) обновил категории повышенного кешбэка на март и апрель с учетом традиционных предпочтений клиентов и сезонного фактора. К действующим на данный момент позициям добавились три новых – «Музыка», «Цветы» и «Дом, ремонт».

В преддверии женского праздника клиенты банка смогут приобрести цветы с кешбэком 7%. Возврат 3% за траты на обустройство дома и проведение ремонта поможет тем, кто решился на обновление. Меломанам придется по вкусу 25% кешбэка в категории «Музыка». Из 10 предложенных категорий пользователь программы лояльности может выбрать четыре. На покупки, не попадающие в избранные категории, продолжит действовать кешбэк до 1,25%.

Новые предложения дополнят действующие на данный момент категории: «Супермаркеты», «Оплата ЖКУ», «Красота», «Транспорт», «Медицинские товары и услуги», «Рестораны» и «Аптеки». Из них самые популярные сохранили возможность повышенного кешбэка: «Супермаркеты» (97,49% выбравших) «Аптеки» (78.47%) и «Оплата ЖКУ» (64,51%). Еще две категории, которые появились в январе, - «Медицинские товары и услуги» и «Транспорт» - в первые два месяца текущего года также пользовались спросом у клиентов. Их выбрали 37% и 40% получателей кешбэка.

Ранее НОВИКОМ увеличил месячный лимит кешбэка для карт МИР Премиальная и Мир Supreme. Подключиться к программе, а также настроить подходящие категории повышенного кешбэка можно воспользовавшись мобильным приложением, личным кабинетом интернет-банка либо обратившись в офис или колл-центр.

«По мнению экспертов и клиентов банка, наша программа лояльности «Кешбэк» является на сегодняшний день лучшей на рынке. За прошлый год она стала визитной карточкой НОВИКОМа и превратилась в по-настоящему эффективную социальную меру поддержки работников промышленных предприятий. С учетом потребностей наших клиентов мы развиваем действительно полезный финансовый продукт, который позволяет экономить в условиях растущих цен. Гарантируем и впредь лучшие условия по наиболее востребованным категориям кешбэка», - заявил старший вице-президент НОВИКОМа Дмитрий Криштопа.

В 2025 году НОВИКОМ выплатил своим клиентам – работникам промышленности кешбэк в размере 1,194 млрд рублей, что в 3,4 раза выше показателя предыдущего года. Число активных пользователей программы лояльности в прошлом году выросло в 4 раза. Данные подтверждают, что удовлетворенность клиентов программой сказывается на общей статистике пользования картами НОВИКОМа. Объем покупок по картам вырос на 77%, а прирост остатков на «пластике» составил 21%. Эксперты банка отмечают значительный потенциал для дальнейшего роста показателей за счет прозрачных условий, востребованных категорий и высокого лимита начисления кешбэка.

