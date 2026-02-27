В Татарстане ульяновец осужден за хулиганство в аэропорту

Лаишевский районный суд Татарстана вынес обвинительный приговор 38-летнему жителю Ульяновска, который в декабре 2025 года проник на охраняемую территорию аэропорта Казань. Об этом сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ

Подсудимый признан виновным по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

«В декабре 2025 года в вечернее время мужчина в состоянии алкогольного опьянения пытался проникнуть на охраняемую территорию аэропорта Казань. В ответ на законные действия сотрудника Росгвардии и инспектора по досмотру, которые препятствовали нарушению пропускного режима, подсудимый оказал сопротивление»,— говорится в сообщении.

Для того, чтобы усмирить хулигана, силовики применили физическую силу и наручники. Суд назначил виновному наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

Сабрина Самедова