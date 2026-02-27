В Оренбуржье суд рассмотрит дело о незаконном проведении азартных игр и получении свыше 25,9 млн рублей

В Ленинский районный суд Оренбурга направлено уголовное дело в отношении шести участников организованной группы, которые обвиняются по ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, совершенные организованной группой, сопряженные с извлечением дохода в особо крупном размере). Об этом сообщает прокуратура Оренбургской области.

По версии следствия, с апреля но ноябрь 2025 года группа, в которую входили две женщины и четверо мужчин, незаконно организовывала и проводила азартные игры в нежилом помещении. Доход от этой деятельности превысил 25,9 млн руб.

Руфия Кутляева

