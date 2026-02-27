В Златоусте водителя-бесправника осудили за смерть пассажира после ДТП

Златоустовский городской суд признал виновным 53-летнего местного жителя в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека (п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ). Его приговорили к шести годам шести месяцам лишения свободы в колонии-поселении, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Суд установил, что в июне 2025 года пьяный водитель ГАЗ-24 ехал по Златоусту, не имея при себе прав. Во время движения он потерял управление и врезался в дерево на обочине. В результате аварии пассажир автомобиля от травм скончался в больнице.

Помимо основного наказания, фигуранта лишили права управления транспортными средствами на два года шесть месяцев.

Виталина Ярховска