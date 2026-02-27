Армейцы уступили место московскому «Динамо»

Хоккеисты СКА прервали серию матчей в чемпионате КХЛ, в которых они набирали очки. Таких набралось девять. Споткнулись армейцы на московском «Динамо», которое обыграло их в Ледовом дворце со счетом 4:1. Это была игра из разряда, когда «не получалось ничего».

Именно «Динамо» — один из конкурентов СКА в таблице Западной конференции. Петербуржцы опережали москвичей до матча в городе на Неве на очко. И уже официально вышли в плей-офф (после победы в предыдущем матче над «Адмиралом» 4:2). Бело-голубым только предстояло завоевать это право. И они решили задачу в матче со СКА.

Хозяева выглядели каким-то потухшими. То ли удачная серия, когда они побеждали соперников в основное время, а если проигрывали им, то в серии буллитов, вытянула из них много сил. То ли соперник играл слишком хорошо. К слову, «Динамо» возглавляет Вячеслав Козлов, с ним Игорь Ларионов, главный тренер СКА, выступал за «Детройт Ред Уингз» — то была знаменитая «русская пятерка» в НХЛ, в составе которой еще на лед выходили нападающий Сергей Федоров, защитники Вячеслав Фетисов и Владимир Константинов. Но эту тему даже после матча не обсуждали, Ларионов сказал, что хоккейная дуэль — противоборство команд, а не тренеров.

Так вот не было у армейцев привычного «огонька». И в чужой зоне они гостили в этот вечер редко. Надежда на успешный исход теплилась только в первом периоде, когда форвард СКА Никита Дишковский забросил шайбу в меньшинстве, как уже было в недавнем матче с ЦСКА (тогда он отличился в неравных составах дважды). Счет стал 1:1, потому что гости «пробили» вратаря СКА Сергея Иванова на шестой минуте. Но во втором периоде игроки «Динамо» развеяли интригу, забросив за шесть минут три шайбы. Петербуржцы как-то неорганизованно действовали в своей зоне, забывая «разбирать» соперников — словно спали на ходу. А до чужой зоны почти не доезжали. У динамовцев было большое преимущество по времени владения шайбой. И по остальным компонентам игры, включая вбрасывания. Два гола в ворота СКА они забили после борьбы на «точке».

Зрители, собравшиеся на игре, хорошо почувствовали ее безнадежность. Стали покидать трибуны Ледового дворца до финальной сирены — такое редко увидишь. А что делать, если атакам армейцев в третьем периоде не хватало остроты. Команда напоминала тот самый СКА, который в начале зимы проигрывал всем подряд и выдал серию из семи поражений — худшую в истории. В феврале она сменилась положительной серией. Но все рано или поздно заканчивается в спорте.

Вот и армейцам надо готовиться к следующему матчу, который пройдет в Ледовом в субботу. В гости к СКА приедет ярославский «Локомотив» — команда, с которой никто не хочет встречаться в плей-офф. К тому же против «железнодорожников» СКА в этом сезоне играет крайне плохо: потерпел четыре поражения в пяти встречах. Надо поправить статистику, тем более что встреча с «Локо» в первом раунде Кубка Гагарина для СКА возможна. Петербуржцы после поражения от «Динамо» переместились на седьмую строчку, отставая от бело-голубых на очко. Ниже СКА — также на очко — идет московский «Спартак». «Шанхайские драконы», приписанные в этом сезоне в городе на Неве, шансов на выход в плей-офф не имеют — они проиграли в феврале семь матчей из восьми и отстают от «Спартака» на 17 очков. Эксперимент с приглашением на пост главного тренера канадца Митча Лава, похоже, не оправдался.

Кирилл Легков