В Казани прокуратура начала проверку после падения ребенка в люк

Прокуратура Казани организовала проверку по факту падения ребенка в открытый люк на улице Нижней. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По предварительной информации, ребенок провалился в колодец, расположенный в двух метрах от детской площадки. По словам матери, она успела вытащить его, что позволило избежать тяжких последствий.

Балансодержатель люка устанавливается. Прокуратура даст оценку действиям ответственных лиц и при наличии оснований примет соответствующие меры.

Анна Кайдалова