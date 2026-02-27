Прокуратура Казани организовала проверку по факту падения ребенка в открытый люк на улице Нижней. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В Казани прокуратура начала проверку после падения ребенка в люк

В Казани прокуратура начала проверку после падения ребенка в люк

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

По предварительной информации, ребенок провалился в колодец, расположенный в двух метрах от детской площадки. По словам матери, она успела вытащить его, что позволило избежать тяжких последствий.

Балансодержатель люка устанавливается. Прокуратура даст оценку действиям ответственных лиц и при наличии оснований примет соответствующие меры.

Анна Кайдалова