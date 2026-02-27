По факту пропажи туристов в Пермском крае возбуждено уголовное дело

СУ СКР по Пермскому краю в целях установления всех обстоятельств исчезновения группы туристов в Красновишерском округе возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, 20 февраля 2026 года группа из пяти человек прибыла из города Уфы (Башкортостан) в деревню Золотанка Красновишерского округа. На пяти снегоходах туристы самостоятельно выдвинулись на плато Кваркуш, расположенное в 100 км от указанного населенного пункта. Туристы должны были вернуться в деревню Золотанка 24 февраля 2026 года, однако на данный момент их местонахождение не установлено.

В настоящее время организованы поисковые мероприятия с применением специальных технических средств. Также к месту следуют специалисты беспилотной авиации МЧС России.