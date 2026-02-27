В Оренбуржье основной объем закупок пришелся на малый и средний бизнес в 2025 году

В прошлом году в Оренбургской области объем закупок у малого и среднего бизнеса достиг 52% по 44-ФЗ (закупки для государственных и муниципальных нужд) и 71% по 223-ФЗ (закупки компаний с государственным участием). Об этом сообщает правительство региона.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В ведомстве отмечают, что в регионе федеральные требования по объему закупок почти в три раза превышены обязательного уровня. У местных предпринимателей были закуплены товары и услуги более чем на 100 млрд руб.: 55,2 млрд руб. по 44-ФЗ и 57,9 млрд руб. по 223-ФЗ.

Наибольший объем контрактов отмечен в строительном комплексе, а также на поставку лекарственных средств и медицинских материалов. По 223-ФЗ значительную долю заняли энергетика и коммунальная инфраструктура.

Руфия Кутляева