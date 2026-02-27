Режим ракетной опасности ввели в Саратовской области

В Саратовской области ввели режим «Ракетная опасность». Уведомление об этом пришло из приложения МЧС России.

Спасатели просят жителей при звуках сирен отойти от окон. Требуется пройти вглубь в помещения, которые расположены между несущими сплошными стенами без окон.

Граждан на улице призывают найти ближайшее укрытие: здание, подземный переход, паркинг. В экстренной ситуации звонить по номеру 112.

Работа саратовского аэропорта временно приостановлена.

Нина Шевченко