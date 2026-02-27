В Удмуртии осудили экс-адвоката за пьяный наезд на 9-летнюю девочку

Можгинский райсуд вынес приговор 58-летнему бывшему адвокату из Алнашского района. Будучи в пьяном состоянии он наехал на 9-летнюю девочку (ст. 264 УК). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии.

Суд установил, что в августе 2025 года подсудимый был за рулем Kia Rio и двигался по деревне Чумали Алнашского района. В попутном направлении на краю проезжей части шла с велосипедом пострадавшая. Подсудимый ее заметил, но продолжил движение, не снижая скорости автомобиля. В результате он наехал на потерпевшую и нанес ей тяжкий вред здоровью.

В ходе судебного заседания мужчина признал вину. Ему назначено 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2,5 года.

Владислав Галичанин